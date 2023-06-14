Boğazkale ilçesinde şiir dinletisi düzenlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde ortaokul öğrencileri tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Yekbas Şehit İsa Höçük Ortokulu öğrencileriyle Türkçe öğretmeni Seher Göktaş koordinesinde "Bir Hayal Gerçek Oluyor Şiir Dinletisi" Boğazkale Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat ve Türkçe öretmeni Göktaş'ın da birer şiir seslendirdiği dinleti katılımcılar tarafından beğeni topladı.

Programa, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.





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