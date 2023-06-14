Dodurgalı öğrenciler yıl sonu etkinliğinde eğlendi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu'nda yıl sonu etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenlendi.

Çorum Gençlik Merkezi Müdürlüğünce ilçeye gönderilen 15 kişilik eğlence ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Öğrenci ve velilere, okul öğretmenleri hazırladıkları yemeklerle öğle yemeği verdi, dondurma ikram etti.

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