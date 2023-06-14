İskilipli güreşçilere malzeme desteği

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ÇORUM (AA) - Çorum’un İskilip ilçesinde başarılı güreşçilere spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

İskilip Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından düzenlenen proje kapsamında katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri başarılarıyla öne çıkan güreşçilere, spor malzemesi dağıtıldı.

Etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu, Ziraat Odası Başkanı Adem Efe ile dernek yönetimi ve güreşçiler katıldı.

Belediye Başkanı Sülük, projede emek verenlere teşekkür etti.

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