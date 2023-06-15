Laçin'de üreticilere Trabzon hurması fidanı dağıtıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde üreticilere bin Trabzon hurması fidanı verildi.

Laçin'de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü üreticilere "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında Trabzon hurması fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtımı yapan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bayram Hamgir, ilçelerinde 11 üreticiye bin Trabzon hurması dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şimdiye kadar ceviz, aronya, hünnap, armut, kiraz, çilek, ayva gibi farklı ürünlerin fidanlarının dağıtımını yaptık. Her yıl Laçin'de farklı bir meyve dağıtımı yaparak üretimi çeşitlendiriyoruz." dedi.





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