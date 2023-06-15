Kargı Orman İşletme Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı Orman İşletme Müdürlüğünce 2023 yılında yürütülen ve yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kargı Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen değerlendirme toplantısında İşletme müdürü Mehmet Eren, yıl içinde yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer'in katılımıyla yapılan toplantıda ayrıca işletme şefleri sene başında belirlenen programların gerçekleşmeleri, devam eden çalışmalar ve yıl sonu hedefleri hakkında bilgi verdi.

Orman muhafaza memurları ise saha çalışmaları sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini anlattı.

Bölge Müdürü Özer, toplantıda yaptığı konuşmada, orman teşkilatının yeni personel alımlarıyla genç ve dinamik bir ekip haline geldiğini belirtti.

Orman teşkilatının ülkedeki orman varlığını korumak ve çoğaltmak için çalıştığını vurgulayan Özer, "Ülke ve teşkilatımız bizlerden ormanlarımızı geliştirmemizi, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak yeni orman sahaları oluşturmamızı bekliyor. Sorumluluklarının farkında, görevlerinin bilincinde hareket eden, kendilerinden bekleneni ve potansiyellerini çalışmalarına yansıtan ekiplerimiz bölge müdürlüğümüzün yıl sonu hedeflerimize ulaşılmasında farkını ortaya koyacak, bizler de değerlendirmemizi ona göre yapacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya bölge müdür yardımcıları Gültekin Şenlikoğlu ve Mehmet Kurumeşe ile şube müdürleri de katıldı.

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