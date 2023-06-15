Laçin Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.



Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin yıl içinde ürettiği ürünlerin yer aldığı sergi için açılış töreni düzenlendi.

Laçin Bakım Merkezi'nin katkılarıyla Laçin Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide nevresim takımı, ebru çalışmaları, el örgüsü çanta ve yelekler, amigurumi bebekler, Esma-ül Hüsna çalışması gibi çeşitli ürünler sergilendi.

Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Laçin İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Erdinç Karakülah, İlçe Emniyet Amiri Hasan Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Yıldırım açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.