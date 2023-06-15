Kargı Kaymakamı Taha Soydaş, jandarma personelini kabul etti

Demir yollarında neden taşlar olur?

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ÇORUM (AA) - Kargı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz, Kargı Kaymakamı Taha Soydaş'ı ziyaret etti.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü vesilesiyle yapılan ziyarette Yılmaz, Soydaş'a jandarma teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Soydaş, jandarma teşkilatının kuruluşunun 184'üncü yıl dönümünü tebrik ederek, jandarma personeline görevlerinde başarı diledi. ​​​​​​

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