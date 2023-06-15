Çorum'da evden köpek çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir evden köpek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yavruturna Mahallesi'ndeki bir evden köpek çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, tanık beyanları ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek kimliğini belirlediği zanlıları gözaltına aldı.

Zanlılara ait ikamette yapılan aramada çalındığı iddia edilen köpek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Köpek ise sahibine teslim edildi.

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