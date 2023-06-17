Çorum'da iki ayrı olayda 2 kişi silahla vurularak yaralandı

Silahla vurulup ölen Avukat Belen Nesil Çoşğun ile ilgili flaş gelişme!

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ÇORUM (AA) - Çorum'da silahla yaralanmış halde hastaneye götürülen 2 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mücahit K. (23) ve Mustafa B. (26), ateşli silahla yaralanmış halde getirildikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Mücahit K'nin, tedavisinin ardından polise verdiği ifadede, arkadaşı Mertcan B. (23) ile birlikteyken tanımadığı kişilerce bir otomobile bindirilerek Çorum Şehitliği yakınlarındaki ormanlık alana götürüldüklerini, aynı kişilerce silahla ateş edilerek yaralandığını söylediği öğrenildi.

Mustafa B. (26) ise Çorum-İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarında araç beklediği esnada yanına motosikletle yaklaşan kişilerin ateş etmesi sonucu yaralandığını belirtti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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