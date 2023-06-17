Çorum'un Dodurga ilçesinde arpa hasadı başladı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçilerin arpa hasadı başladı.

Sonbaharda ektikleri tohumları binbir emekle yetiştiren üreticiler, hasat sürecinin başlamasının mutluluğunu yaşıyor.

İlçede ilk arpa hasadı, Ali Saydam'ın tarlasında yapıldı.

Saydam, bu yıl yağışlarda farklılık olmasına karşın emeklerinin boşa gitmemesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Bereketli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Saydam, "Bu yıl arpa ve buğday yılı oldu. Burada dekar başına 500 kilogram arpa elde ettik. Bu çok iyi bir verim. Bütün çiftçilerin hasat mevsiminin bereketli geçmesini diliyorum." dedi.

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