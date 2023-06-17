Çorum Valisi Çiftçi, tıbbi aromatik bitki tesisini gezdi

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ÇORUM (AA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dodurga ilçesindeki tıbbı aromatik bitki üretimi yapan firmayı ziyaret etti.

Çiftçi, ziyarette firma yetkililerinden tesiste üretilen tıbbi aromatik bitkiler hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın da katıldı.

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