Çorum'da sağanak etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'da kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinden dolayı trafikte aksama yaşandı.

Sağanak, Osmancık ilçesinde su baskınlarına neden oldu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağış, akşam şiddetini artırdı. Dolu ile birlikte etkili olan sağanak nedeniyle Osmancık Küçük Sanayi Sitesi'nin bir bölümünü su bastı.

Yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle sanayi sitesindeki cadde ve sokaklarda biriken sel suları iş yerlerine de girdi.

Öte yandan sağanakla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki çam ağacı gövdesinden kırılarak devrildi.

Yağışın ardından Osmancık Belediyesine bağlı ekipler çalışmalara başladı.

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