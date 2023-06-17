Çorum'da 3 kişi silahla yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, sokağa bir otomobille gelen, kimliği belirsiz kişilerin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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