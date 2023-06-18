Çorum'da 3 kişiyi silahla yaralayan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da 3 kişinin silahla vurularak yaralanması sırasında kullanılan otomobil terk edilmiş halde bulundu, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'ta Görkem S. (19), Ayaz Ada T. (18) ve Selahattin T. (17), sokağa bir otomobille gelen, kimliği belirsiz kişilerin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, saldırıda kullanılan 19 ADK 157 plakalı otomobili Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 16. Sokak’ta terk edilmiş halde buldu.

Araçta yapılan aramada iki pompalı tüfek ele geçirildi.

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