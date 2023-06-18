Çorum’da yağmur sonrası yolda çukur oluştu

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ÇORUM (AA) - Çorum’da etkili olan sağanak sonrası yolda çökme meydana geldi.



Kentte etkili olan sağanağın ardından Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de çukur oluştu.



Yolun çöktüğünü gören trafik polisleri, çöken noktanın çevresinde dubalarla güvenlik önlemi aldı. Belediye yetkilileri çöken yol ile ilgili bilgilendirildi.

















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