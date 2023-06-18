GÜNCELLEME - Çorum'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 zanlı yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da 3 kişinin silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili 3 zanlıdan 2'si gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Görkem S. (19), Ayaz Ada T. (18) ve Selahattin T. (17), silah satın almak için Batuhan A. aracılığıyla anlaştıkları Derman A. ve Görkem K. ile buluşarak, 19 ADK 157 plakalı otomobille Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'a geldi.

Silah alışverişi sırasında iki grup arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan çatışmada Selahattin T, Ayaz Ada T. ve Görkem S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, saldırıda kullanılan 19 ADK 157 plakalı otomobili Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 16. Sokak’ta terk edilmiş halde buldu.

Araçta yapılan aramada iki pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar Görkem K. ve Derman A, polis ekiplerince yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili üçüncü zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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