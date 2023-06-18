Çorum'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde B.B. ile aynı iş yerinde çalışan A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, bıçakla A.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.K, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

B.B. ise kavgada kullandığı bıçakla polis ekiplerine teslim oldu.

Zanlının, A.K ile aynı iş yerinde çalıştığı, servis aracını kirlettiği gerekçesiyle aralarında tartışma çıktığı iddia edildi.

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