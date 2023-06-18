Çorum'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın beşinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede altıncı kattaki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangında dumandan etkilenen Toprak (28), Asuman (60), Bahar (39), Ekin (32) ve Hasan Ö. (66) ile Nezaket K. (59), ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangında yaralanan iki kedi ise Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Çorum Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iki daire kullanılamaz hale geldi.

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