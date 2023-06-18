Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Atik (54), Emirler köyündeki arazisinde çalıştığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada başından yaralanan Atik, ambulansla kaldırıldığı Boğazkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Atik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.