Çorum’da elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde elektrik tellerine takılan uçurtmayı almaya çalışan genç akıma kapılarak ağır yaralandı.

Doğanay N. (17), elektrik tellerine takılan uçurtmasını almak için çıktığı direkte akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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