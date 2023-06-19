Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak etkili oldu

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Boğazkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçede sabah saatlerinde etkili olana sağanak, şiddetini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Yazır Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin debisinin yükselmesiyle birlikte dere kenarındaki bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

Boğazkale Belediyesi'ne bağlı ekipler, taşkın tehlikesine karşı dere çevresinde çalışma başlattı.

Boğazkale Kaymakamı Nazmi Yücel ve Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, taşkın riski bulunan bölgelerde inceleme yaptı.

Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Evci, Çarşıcuma ve Örenkaya köylerindeki ekili arazilerde su baskını meydana geldi.

Yağışın devam ettiği ilçedeki Evci Barajı'ndan tedbir amaçlı su bırakılıyor.

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