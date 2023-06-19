Çorum'da silahlı çatışmada yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede öldü

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ÇORUM (AA) - Çorum'da silah alışverişi sırasında çıkan çatışmada yaralanan 3 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede öldü, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'ta 17 Haziran'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan Görkem Sevinçoğlu, tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlılar Görkem K. ve Derman A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Derman A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Görkem K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorum'da 17 Haziran'da Görkem Sevinçoğlu (19), Ayaz Ada T. (18) ve Selahattin T. (17), silah satın almak için Batuhan A. aracılığıyla anlaştıkları Derman A. ve Görkem K. ile buluşarak, 19 ADK 157 plakalı otomobille geldikleri Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'ta tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan çatışmada Selahattin T, Ayaz Ada T. ve Görkem Sevinçoğlu yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan zanlılar Görkem K. ve Derman A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

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