Çorum'da otomobile çarpan ambulanstaki 3 sağlıkçı yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da yol kenarına bırakılmış otomobile çarpan ambulanstaki 3 kişi yaralandı.

Fatih U. idaresindeki 19 ACB 407 plakalı ambulans, Çorum-İskilip yolu Belediye Halk Et Tesisleri yakınında yakıtı bittiği için bırakılan Veysel Ç'ye ait 06 CRS 071 plakalı otomobile çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü ile sağlık görevlileri Yasemin K. ve Selin D, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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