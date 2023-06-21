İskilip Hayvan Pazarı yeniden açıldı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesindeki hayvan pazarının bakım ve onarım çalışmasının ardından yeniden hizmete girdiği bildirildi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvan pazarının bakım, onarım ve dezenfekte çalışmaları nedeniyle bir süredir kapalı olduğu hatırlatıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pazarın tekrar açıldığı belirtilen açıklamada, pazarda gerekli kontrollerin İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, "Kurban Bayramı öncesi bakım ve onarımını yaptığımız canlı hayvan pazarı, bayramın birinci gününe kadar vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak vatandaşlarımıza hijyenik bir ortamda hizmet verilmektedir." ifadelerini kullandı.

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