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Çorum'da bir çiftçi, tarlasında bulduğu küp kapağını müzeye teslim etti

AA

Çorum'da bir çiftçi, tarlasında bulduğu küp kapağını müzeye teslim etti

ÇORUM (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerince Çorum'un Boğazkale ilçesinde tarihi eserlerin korunmasına yönelik toplantıda bir çiftçi, tarlasında bulduğu küp kapağını Boğazkale Müzesi görevlilerine teslim etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Farkındalık Şubesi Müdürlüğü ile Boğazköy Müzesi iş birliğinde, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde eğitim düzenlendi.

Alacahöyük İlçe Jandarma Komutanlığındaki eğitimde, ilçeye bağlı köylerden vatandaşlara, kültür varlıklarının korunmasının önemi ve arazide bulunan kültür varlıklarının müzelere teslim edilme süreci hakkında bilgi verildi.

Bu sırada bir kişi, kısa süre önce tarlasında çalışırken bulduğu küp kapağını toplantı salonuna getirerek yetkililere teslim etti.

Boğazkale Müzesi görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, kapağın pitos (büyük küp) kapağı olduğu belirlendi.

Boğazkale Müzesi Müdürü Resul İbiş, AA muhabirine, Roma döneminde büyük küplerin genellikle erzak depolamak için kullanıldığını, bulunan kapağın da bu küplerden birine ait olabileceğini, kesin bilgilerin detaylı incelemeyle belirlenebileceğini söyledi.

Pişmiş topraktan yapılmış küp kapağının sağlam ve tek parça halinde bulunmasının önemli olduğunu dile getiren İbiş, "Bölgede çok sayıda küp bulundu ancak kapakları genellikle ya kırıktı ya da hiç bulunamadı. Sağlam ve tek parça halinde bulunan bu küp kapağı, sergilemede önemli bir unsur olacak." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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