Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, dalış turizmini hedefine aldı

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, Türkiye'nin dalış turizminden daha fazla pay almasını sağlama hedefiyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çorum'da düzenlenen Paletli Yüzme Milli Takımı kampı dolayısıyla kente gelen Aydın, AA muhabirine, TSSF Yönetim Kurulu olarak 2022 Şubat ayında göreve geldiklerini, bu tarihten itibaren Türkiye'de sualtı sporlarının gelişmesi için çabaladıklarını aktardı.

Geçen yıl önemli başarılar elde ettiklerini belirten Aydın, "Federasyon tarihinde ilk kez 53 madalya alarak sezonu kapattık. Tüm branşlarımızda derece yapmış olduk." dedi.

Bu yıla da iddialı girdiklerini ancak 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremlerden herkes gibi olumsuz etkilendiklerini dile getiren Aydın, "Asrın felaketi hepimizi derinden üzdü. Şubat ve mart aylarını antrenman yapamadan geçtik ama sonraki süreçte kısa sürede toparlanıp milli takımlarımızı, kamplarımızı, yarışmalarımızı yapmaya başladık. Mayısta Serbest Dalış Gençler Dünya Şampiyonası'nı 23 madalya ile tamamlayarak bu yılki madalya sezonumuzu açmış olduk." diye konuştu.

Federasyon bünyesinde 11 branş bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri dalış, diğeri cankurtaranlık. Bu branşlarda mevzuatları düzenleyerek ülkemizde dalış turizminin önündeki engelleri kaldırmakla ilgili çalışmaları başlattık. Ülkemizde çocuk dalışı yasak. Bunun talimatını, mevzuatını hazırladık, Spor Genel Müdürlüğü'müze onaya gönderdik. Çanakkale'deki batıklarımızı dalış turizmine açmamız gerekiyor. Derin su olması nedeniyle orada da dalış yapılabilmesi için bu branşta turizme katkı sağlayacak şekliyle teknik dalışın çalışmalarını bitirdik, yasal sürecini takip ediyoruz. Dalış turizminin önündeki engelleri kaldırarak sektöre can suyu vermiş olacağız. Çanakkale'de 21 batık var. Çanakkale, derin dalışta dünyanın üssü olacak."





- "Sporcu sayısını artırmaya devam edeceğiz"

Çocuk dalışının Avrupa'da ve dünyada ilgi gördüğünü ancak Türkiye'de yasak olduğunu anlatan Aydın, "Bu yasağı kaldırıyoruz. Bunu daha emniyetli, kaliteli şekilde yaparak dünyadaki pazardan payımızı almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sualtı sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla iş birlikleri yaptıklarının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"2022 Mart ayında Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile yaptığımız iş birliğiyla, paletli yüzme branşımız Türkiye genelinde okul sporlarının içine alındı. Bugün itibarıyla Elazığ'a, Çorum'a, Kayseri'ye geliyoruz. Ülkemizde 10 kablolu su kayağı tesisi var. İlk yarışımızı geçen yıl Afyon'da yaptık. Bu yıl da temmuz ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tesisinde yapacağız. Artık ülkede dalış turizminin haricinde spor turizminde birçok gencin bu sporları yapabilmesi için devletimizin inşa ettiği havuzlardan da istifade ederek, birçok ile giderek yarışlar, kamplar vererek, branşlarımızın duyurulmasına, her geçen gün sporcu sayısını artırmaya devam edeceğiz."





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