Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Şahin idaresindeki 06 CZM 549 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu emniyet kavşağında Veli Mavi'nin kullandığı 42 Y 8105 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 06 CZM 549 plakalı otomobilde bulunan Meral (37), İsmail (23) ve Zafer Şahin (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yolda ulaşım, kaza nedeniyle kontrollü sağlandı.

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