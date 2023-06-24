Dünya şampiyonu paletli yüzmeci, Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde

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ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Astım hastalığının tedavisi için başladığı yüzmede "Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu paletli yüzme sporcusu" unvanını kazanan 24 yaşındaki Ömer Faruk Saydam, 18-23 Temmuz'da Macaristan'da yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için kulaç atacak.

İstanbul'da 2005'te 6 yaşında astım teşhisi konulan Ömer Faruk Saydam, hastalığının tedavisi için doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladı. Havuzda kendisini çok mutlu hisseden Ömer Faruk, Paletli Yüzme Milli Takımı Antrenörü Reşit Çevir ile tanıştıktan sonra bu branşta kariyer yapmaya karar verdi.

Antrenörünün yüzme takımında profesyonel sporculuğa adım atan Ömer Faruk, ilk derecesini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen organizasyonda aldı. Antrenmanlara devam ettikçe hem sağlık durumunun iyiye gitmesi hem de organizasyonlarda başarı elde etmesinden dolayı hedeflerini büyüten Ömer Faruk, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 3 kategoride birinci oldu.

O dönemki en büyük hedefi olan Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı'na seçilebilmek için çalışan Ömer Faruk, bu amacına 2014'te ulaştıktan bir sene sonra Türkiye rekoru kırarak ikinci kez milli mayoyu giyme hakkı kazandı.

Fransa'da 2016'da yapılan Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda 100 metre su üstünde altın madalya kazanan Ömer Faruk, bu branşta Türkiye'nin ilk şampiyon sporcusu unvanını elde etti.

Ömer Faruk Saydam, uluslararası turnuvalarda bugüne kadar 1 altın ile 3 bronz madalya kazandı.





- Saydam: "Arkamızdan gelen sporculara örnek olmak istiyorum"

Ömer Faruk Saydam, AA muhabirine, temmuz ayında Macaristan'da yapılacak Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

Macaristan'da ilk olarak öncekilerden daha iyi dereceler elde etmeyi hedeflediğini belirten milli sporcu, "Daha iyi dereceler yüzdüğüm takdirde kendi Türkiye rekorumu da geliştirmiş olacağım. Bu dereceler bana Avrupa Şampiyonası'nda final yüzdürecek, belki ilk üçte derece almamı sağlayacak. İlk hedefim kendi derecemi aşmak, ikinci hedefim finale kalmak, üçüncü hedefim ise kürsüde yer almak." ifadelerini kullandı.

Tedavi amaçlı başladığı yüzmede dünya şampiyonluğu elde etmenin gururunu yaşadığını dile getiren Ömer Faruk, "Uzun vadede başarılı bir sporcu olabileceğimi düşündük. Yarışmalara katıldık ve paletli yüzmeye yeteneğim olduğunu anlayıp, yarışmalara girip, iyi sonuçlar elde ettim." diye konuştu.

Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez yüzeceğini aktaran Ömer Faruk, "Büyükler Avrupa veya dünya şampiyonalarında da madalya almak istiyorum. Bunun dışında yüzme sporunu götürebildiğim kadar götürmek istiyorum. Türkiye'de spor çok erken yaşta bırakılıyor. Ben yapabildiğim kadar devam ettirmek istiyorum. Arkamızdan gelen sporculara örnek olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Milli sporcu, kariyeriyle ilgili kendisine yeni hedefler belirlediğini anlatarak, "Artık bu sporda bütün hedeflerime ulaştıktan sonra, kendi sporcularımı yetiştirmek istiyorum. Altyapıdan küçük yaşta sporcular alıp, onları yarışlara hazırlayıp, milli takıma göndermek istiyorum. Belki onlar da dünyada, Avrupa'da madalya alacak. Başarılı sporcular yetiştirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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