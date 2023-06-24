Çorum'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Sun-Ka Kağıtçılık San. AŞ'nin ilçeye 8 derslikli anaokulu yaptıracağı bildirildi.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi ile firma sahibi Salih Zeki Öztekin, anaokulunun inşasıyla ilgili protokol imzaladı.

Valilikteki protokol imza törenine Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, firma sahiplerinden Levent Öztekin katıldı.

- Sungurlu OSB Yönetim Kurulu toplantısı

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu toplantısı, Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş başkanlığında yapıldı.

Görmüş, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, OSB'nin imar ve parselasyon planlarının tamamlandığını bildirdi.

OSB'deki altyapı problemlerinin de çözüldüğüne dikkati çeken Görmüş, "Bugün itibarıyla Çorum Gaz AŞ ile doğalgaz sözleşmesi imzalanarak, bölgemizin doğalgaz altyapısı ihtiyacı da çözülmüş oldu. Hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sungurlu'da halk otobüsleri bayramda ücretsiz

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, arife günü ile Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Şahiner, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların mezarlık ve bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla bayram süresince vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceklerini belirtti.

Şahiner, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

- İskilip'te 518 bebeğin ailesine hediye verildi

Çorum'un İskilip Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında dünyaya gelen 518 bebeğin ailesine doğum hediyesi verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede doğan bebeklerin ailesine hediye vermek amacıyla "Hoş Geldin Bebek Projesi"nin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Proje kapsamında Belediye Başkanı Ali Sülük'ün eşi Selma Sülük'ün doğum yapan anneleri ziyaret ettiği anlatılan açıklamada, ziyaretlerde ailelere bebek bakım seti hediye edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Belediye Başkanı Sülük, sosyal belediyecilik alanında çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, "Ailelerin mutluluğunu paylaşıp, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz 'Hoş Geldin Bebek Projesi' kapsamında, gözlerini hayata açan miniklerimizi ziyaret ediyor ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni doğan bakım setini sunuyoruz. Projenin başlangıcından bugüne 518 bebeğimizin hayatına dokunarak onlara ve ailelerine destek olduk ve daha nicelerine olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Dodurga'da toplu konut çalışmaları

Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, 3. etap TOKİ konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aydın, ziyarette yetkililerden inşa süreci hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, birinci ve ikinci etap toplu konutların daha önce inşa edilerek vatandaşlara teslim edildiğini hatırlattı.

Vatandaşın talebi doğrultusunda üçüncü etap toplu konut çalışması başlatıldığını bildiren Aydın, "Toplu Konut İdaresince inşaat başlatılmış olup, temel kazma işlemine başlanmıştır. İlçemize hayırlı olsun. Nasip olursa ilçemize inşallah dördüncü etap TOKİ yapımına da başlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

- Dodurga'da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Çorum'un Dodurga ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda çevre düzenleme çalışması yapılıyor.

Dodurga Belediyesine bağlı ekipler, mezarlık içi ve çevresinde genel temizliğin yanı sıra ot biçme, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Ziyaretlerin yoğunlaştığı arife günü öncesi çalışmaları tamamlamayı hedefleyen ekipler, ilçedeki Asri, Batı ve Kuzey mezarlıklarda çalışmaları hızlandırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Aydın, mezarlıklarda yürütülen çalışmaları inceledi.

Aydın, vatandaşlara daha temiz ve düzenli ortamda kabir ziyareti yapmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Aydın, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.