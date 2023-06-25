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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

AA

Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hasan Kunduz (55), Tekke köyündeki arazide çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kunduz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kunduz'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kunduz'un bu traktörle 22 yıl önce kardeşi Orhan Kunduz'un kaza yaparak hayatını kaybettiği, 19 yıl önce de eşi Satı Kunduz'un aynı traktörden düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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