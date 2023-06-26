Çorum'da hızarla ağaç kesen kişi bacağından yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da hızarla ağaç kesen kişi, kazaen bacağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Eymir köyünde Metin D. (41) hızarla odun kesmeye başladı.



Bu sırada yanlışlıkla hızarla bacağını kesen Metin D. yaralandı.

Bacağına tampon uygulayan Metin D, aracıyla gittiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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