Çorum'daki kavgada 1 çocuk bıçakla yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da çıkan kavgada, bir çocuk diğerini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, arkadaş olan A.A. (14) ile M.Ç. (16) arasında Bahçelievler 1. Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, A.A’yı karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Ç. ise gözaltına alındı.

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