Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Furkan Kozak'ın (25) kullandığı 05 ABE 512 plakalı otomobil, Yozgat-Çorum kara yolu Yenice köyü yakınlarında, Emre Yücel (25) idaresindeki 77 ACL 233 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Nuray Kozak (13), Ümmühan Kozak (38) ve Zeynep Keçeci (76) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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