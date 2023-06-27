Ankara'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi

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ÇORUM (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde oğlu tarafından bıçakla öldürülen kadının cenazesi, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde toprağa verildi.

Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta aralarında tartışma çıkan oğlu Sefa Y. (27) tarafından bıçakla öldürülen Zeliha Y'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyüne getirildi.

Kadının cenazesi, köy camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta, dün, Sefa Y. ile annesi Zeliha Y. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine oğlu, annesini bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayet zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.



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