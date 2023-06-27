Çorum'da iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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ÇORUM (AA) - Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

H.K. (39) idaresindeki 06 EV 464 plakalı otomobil, Samsun-Ankara Karayolu Çorum Kalehisar köyü yakınlarında A.O.Ç'nin (39) kullandığı 34 EJY 025 plakalı ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki R.T. (51) yaralandı.

İkinci kazada ise B.M. (50) idaresindeki 61 BR 140 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Ahmediye köyü yakınlarında S.A'nın (68) kullandığı 19 AAR 597 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan K.A. (69), D. M. (16), R. M. (44) ve İ.H.M. (21) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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