Dodurga'da Kurban Bayramı namazı kılındı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kızılkanat Camisini dolduran vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Camide, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

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