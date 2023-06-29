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Bakan Yardımcısı Coştu, Çorum’da bayramlaşma programına katıldı

AA

Bakan Yardımcısı Coştu, Çorum’da bayramlaşma programına katıldı

ÇORUM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere geldiği memleketi Çorum'da, Valilik ve Belediye tarafından organize edilen bayramlaşma programına katıldı.

Çorum Belediyesi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Coştu, bayramın aileleri, memleketleri, ülkeleri ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Coştu, "Bu milletin ferdi olmanın, bu milletin değerleri ile hemhal olmayı ve bunları benimsemeyi, içselleştirmeyi gerektirdiğini düşünüyorum. Bugün de bir arada bulunmuş olmamızın bu şükrü eda ettiğimiz anlamına geldiği kanaatindeyim. Bu vatanda kök salmış olmanın, bu vatandan istifade etmiş olmanın, bu vatandan, bu topraklardan, bu memleketten rızıklanmış olmanın şükrünün de tekrar bu vatana, bu topraklara değer üretmek olduğu kanaatindeyim. Her ferdin, her vatan evladının, esnafından çiftçisine, öğrencisinden emeklisine bu ülke için bir değer üretmesi gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi de dini bayramların insanları birbirine yaklaştıran, birlik olma şuurunu hissettiren, toplumsal birlik ve beraberliğin en üst seviyeye ulaştığı özel günlerden olduğuna işaret ederek, "Bizim kültürümüzde, inancımızda bayram günleri, özellikle tatile gitmek için ara bir dönem olmaktan ziyade, büyüklerimizin ziyaret edildiği, onların hayır dualarının alındığı, küçüklerin sevindirildiği, aynı zamanda bayramı vesile bilerek dargınların, küskünlerin barıştırıldığı, yine geçmişlerimizin de unutulmadığı, yad edildiği özellikle aziz şehitlerimizin şehitliklerde ziyaret edildiği özel ve müstesna günlerdir." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Kurban Bayramı'nın yakınlaşma içerdiğine dikkati çekerek, "Kime yakınlaşacağız. Başta Rabb'imize inşallah. Bu kurban vesilesi ile Rabb'imize yakınlaşacağız. O'nun emirlerine, buyruklarına yakınlaşacağız. Yine efendiler efendisi Peygamber Efendimizin gönderdiği yola, onun erkanına inşallah Rabb'im bizi yakınlaştırsın." diye konuştu.

Programda Kur'an okunduktan sonra dua edildi, katılımcılar birbiriyle bayramlaştı.

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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