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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA

Çorum'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolunda seyreden Ali A. (35) idaresindeki 19 T 0544 plakalı taksi ile Recep K'nin (51) kullandığı 06 FG 8408 plakalı otomobil, Toptancılar Kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nehir Naz K. (12) ve Sibel K. (52) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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