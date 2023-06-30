Çorum'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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ÇORUM (AA) - Çorum'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun-Ankara kara yolunda seyreden Ali A. (35) idaresindeki 19 T 0544 plakalı taksi ile Recep K'nin (51) kullandığı 06 FG 8408 plakalı otomobil, Toptancılar Kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nehir Naz K. (12) ve Sibel K. (52) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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