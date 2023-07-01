Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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​​​​​​​ÇORUM (AA) - Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Muzaffer D. (35) idaresindeki 19 BF 626 plakalı otomobil ile Tuncay Ç'nin (43) kullandığı 14 BP 855 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Cerit Köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Figen D. (34), Halit Aras D. (2), Eylül D. (6), Murat Ç. (44), Batuhan Ç. (14), Muhammet Emir Ç. (12) ve Mustafa Ç. (63) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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