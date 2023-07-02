Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Yavu köyünde Ahmet Efe (48) ile önceden husumetli oldukları öğrenilen M.Z. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, tüfekle ateş ederek Efe'yi yaralayan M.Z. olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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