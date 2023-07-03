Çorum'da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan arazideki mahsul zarar gördü

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ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yıldırım isabet eden buğday ekili arazide çıkan yangın hasara neden oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık 200 metre mesafedeki buğday ekili araziye yıldırım düştü.

Şiddetli gök gürültüsünün ardından düşen yıldırımla birlikte yaklaşık 8 dönümlük buğday ekili arazide yangın çıktı.

Tesiste çalışan bir kepçe operatörü, yangına kepçe ile müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye Sungurlu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle buğday tarlasında hasar oluştu.

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