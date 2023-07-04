Çorum'da yakınlarını evde rehin alan zanlı tutuklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇORUM (AA) - Çorum'da yakınlarını rehin aldığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ş.L. (33), yakınları Z.L. ve U.L'yi Adnan Özejder Caddesi'ndeki ikametlerinde rehin aldı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, rehin alınan kişileri kurtardı.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, zanlıyı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tüfek, bıçak, çok sayıda mermi, hassas terazi ve uyuşturucu ele geçirildi.

"Kişiyi hürriyetten yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.