Osmancık'ta gasilhane inşaatı tamamlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık Belediyesince Asri Mezarlık'ta inşa edilen gasilhanenin inşaatı tamamlandı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, gasilhane binasında incelemede bulundu.

Cenaze hizmetlerinin daha iyi şartlarda verilmesi için inşa ettikleri gasilhanede çalışmaların tamamlandığını belirten Gelgör, "Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz arasında ilk icraatımız, cenaze hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi olmuştu. Bu kapsamda mezar yeri ücretini kaldırdık. Ücretsiz mezar yeri ile tüm cenazelere kefen veriyoruz. Defin işlemlerini de belediye personelimiz ücretsiz yerine getiriyor. İki yeni cenaze nakil aracı alarak Türkiye'nin dört bir yanındaki hemşehrilerimize hizmet veriyoruz." dedi.



İlçenin bu konuda tek eksiğinin gasilhane kaldığını anlatan Gölgör, "Asri mezarlık yanında bir gasilhane inşa ettik. İçinde bay ve bayan cenaze yıkama yerleri ile morglar, bekleme solonu, idari birimler, bahçesinde ise geniş bir cenaze namazı alanı yer alıyor. Bir de taziye evi inşa ederek bu hizmeti taçlandıracağız." diye konuştu.

Gelgör, yeni gasilhanenin kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.





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