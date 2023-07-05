Çorum'da kadın hırsızlık zanlısı polis kovalamacasıyla yakalandı

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ÇORUM (AA) - Çorum'da park halindeki iki otomobili çaldığı belirlenen hırsızlık zanlısı polis kovalamacasıyla yakalandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kale ve Bahçelievler Mahallesi'nde anahtarı üzerinde bırakılarak park edilen iki otomobil çalındı.

Aracını park ettiği yerde bulamayan araç sahiplerinden biri, bu sırada devriye görevi yürüten polis ekiplerine durumu anlattı.

Çevrede yaptığı araştırmada aracı tespit eden ekip, polis kovalamacasıyla durdurduğu araçtaki zanlıyı gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince iki aracı çaldığı belirlenen hırsızlık zanlısı hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan iki aracın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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