Çorum FK'li futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

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ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK'de futbolcuların sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Tahsin Tam ve sporcuların kentteki özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kulüp CEO'su Abdülhamit Yıldız'ın kulübün transfer listesinde yer alan futbolcular Zargo Toure ve Thomas Verheydt ile Ankara'da görüştüğü ve iki oyuncunun sağlık kontrolünden geçirileceği aktarıldı.

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