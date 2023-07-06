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        TMO Bayat'ta günlük 600 ton hububat alımı yapıyor

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 12:24
        TMO Bayat'ta günlük 600 ton hububat alımı yapıyor

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Bayat ilçesinde kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktasında günlük ortalama 600 ton hububat alımı yapıldığı bildirildi.

        Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, AA muhabirine, ilçede bereketli bir hasat dönemi yaşadıklarını söyledi.

        Çiftçilerin mahsullerini TMO'nun alım noktasına götürmeye başladığını belirten Yıldırım, "Bu yıl toplam 30 bin ton hububat alım planı ile açılan TMO alım noktası, günlük 600 ton hububat alımı yapıyor. 30 bin ton hedefinin üzerine çıkılacağını düşünüyorum." dedi.

        Bayat Ziraat Odasına kayıtlı 3 bin 500 çiftçinin verimden ve ilçeye TMO alım noktası açılmasından memnun olduğunu dile getiren Yıldırım, TMO alım noktası açılmasına katkı verenlere teşekkür etti.

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