Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        AA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 21:58
        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

        Akraba ziyareti için Arpaöz köyüne giden ailesinin yanındaki 3 yaşındaki K.S'nin, yumurta yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

        İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.S, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çocuğun tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı
        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı
        Balya makinesinde çıkan yangında, alevlerin sıçradığı arpa tarlası da yandı
        Balya makinesinde çıkan yangında, alevlerin sıçradığı arpa tarlası da yandı
        Ormanda yürüyüşe çıktı; 120 metreden uçuruma yuvarlandı
        Ormanda yürüyüşe çıktı; 120 metreden uçuruma yuvarlandı
        Kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğne ile yakalandı
        Kaçan kurbanlık inek uyuşturucu iğne ile yakalandı
        Çorum´da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
        Çorum´da çobanların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı
        Çorum'da, serinlemek için baraja girdi boğuldu
        Çorum'da, serinlemek için baraja girdi boğuldu