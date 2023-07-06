Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk hastaneye kaldırıldı
Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
ÇORUM (AA) - Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Akraba ziyareti için Arpaöz köyüne giden ailesinin yanındaki 3 yaşındaki K.S'nin, yumurta yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.
İhbar üzerine köye sevk edilen sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.S, burada yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çocuğun tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.