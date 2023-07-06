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        Çorum'da husumet nedeniyle bir kişinin öldürülmesiyle ilgili amca ve 2 yeğeni tutuklandı

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        Giriş: 06.07.2023 - 22:32
        Çorum'da husumet nedeniyle bir kişinin öldürülmesiyle ilgili amca ve 2 yeğeni tutuklandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili amca ve 2 yeğeni tutuklandı.

        Yavu köyünde M.Z. 2 Temmuz'da, husumetli olduğu Ahmet Efe'yi (48) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına aldı.

        Jandarma ekiplerince M.Z. ile Ahmet Efe arasındaki kavgaya karıştıkları belirlenen M.Z'nin yeğenleri M.Z. ve A.Z. de gözaltına alındı.

        İskilip Adliyesi'ne sevk edilen amca ve yeğenleri, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, taraflar arasında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu öğrenildi.

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