Çorum Belediyesi, yaz döneminde çocuklara 546 kursta eğitim verecek

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesinin Yaz Okulları Projesi kapsamında sosyal, sportif ve akademik içerikli 546 kurs açılacak.

Kentteki çocukların yaz tatilini verimli geçirmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek kurslar için açılış töreni yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Buharaevler Semt Pazarı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çocuklar için Türkçe, matematik, Kur’an-ı Kerim, fizik, kimya, tarih gibi akademik derslerle ilgili 15, sosyal içerikli robotik kodlama, satranç, akıl oyunları, el sanatları resim, bağlama, gitar, keman, piyano, ney gibi 12 farklı branşta kurs düzenlediklerini söyledi.

Belediyenin spor tesislerinde çocukları sportif etkinliklerle de buluşturacaklarını belirten Aşgın, "Spor kurslarımızda 1854 evladımız kayıt yaptırdı. 2 bin 755 evladımız akademik kurslarımıza, sosyal derslere, ilgi ve yetenek kurslarımıza kayıt oldu. 4 bin 609 öğrencimiz de belediyemizin gençlik hizmetleri kapsamında açtığı kurslara katılıyor. Yaz döneminde gençlik merkezlerimizde 546 ayrı kurs açmış oluyoruz." dedi.

Ailelerden çocukları iyi takip etmelerini, mutlaka sanat ya da spor branşıyla ilgilenmelerini sağlamalarını isteyen Aşgın, belediye olarak bunun için gerekli altyapıyı vatandaşlara sunduklarını kaydetti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar da teknoloji bağımlılığının çağın en büyük hastalıklarından olduğuna dikkati çekerek, Çorum Belediyesi'nin yaz okullarının çocukların bu tür alışkanlıklardan uzak kalmasına vesile olacağını vurguladı.

Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu ise belediyenin yaz okullarının, kentin sporcu altyapısının güçlenmesine katkı sağladığını bildirdi.

Törende konuşmaların ardından kentteki spor kulüpleri gösteriler sundu.