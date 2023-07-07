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        Çorum'da ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 19:27
        Çorum'da ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan araçtaki iki kişi yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum’da ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

        C.Ş. (29) idaresindeki 19 EC 129 plakalı otomobil, Üçtutlar Mahallesi Binevler 1. Cadde'de kaldırımda bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

        İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile annesi S.K. (50) yaralandı.

        Sürücü C.Ş'nin iki yaşındaki bebeği M.Ş. ise çocuk koltuğu sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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